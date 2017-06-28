التموين: صرف مقررات يوليو فى موعدها

قال مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أى تخوفات من اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، تمنع طرح مقررات شهر يوليو المقبل، فى الفروع الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية.

يشار إلى أن محال البقالة التموينية يصل عددها إلى 28 ألف محل على مستوى الجمهورية، و3 آلاف فرع تابع لشركات الأهرام، والنيل، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن السلع والمقررات التموينية مؤمنة بشكل كامل، فى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وقوات الشرطة والجيش.

وأشار إلى أنه لا يوجد أيضاً أى عجز شهدته مقررات شهر يونيو الجارى، وصرف %100 من المقررات الخاصة به، وحالياً صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم.

من جهته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبدالى التموين، إنه أرسلت مذكرة عاجلة إلى على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بسرعة تسليم مقررات شهر يوليو، لبقالى التموين قبل نهاية شهر يونيو الجارى.

يشار إلى أنه صرفت سلع مدعمة لما يقرب من 71 مليون مواطن، مقيدين على 19 مليون بطاقة تموينية ذكية، موزعة على 28 ألف بقال تموينى، على مستوى الجمهورية، ويحصل كل مواطن على 21 جنيهاً شهرياً.