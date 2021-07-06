التموين : صرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية بدلا من كل فرد (مستند)

أكد حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استجابت للمذكرة التي تقدمت بها الغرفة بشأن إضافة الأرز على البطاقات التموينية.

وأشار عبدالغفار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف 1 كيلو أرز لكل فرد على البطاقة التموينية، حيث أوضح في مذكرته إلى أن هذا القرار تسبب في أزمة بين البداليين التموينين بمحافظة كفر الشيخ والمواطنين ” حاملي البطاقات التموينية ” لرفض المواطنين الحصول على الحصة المقررة لهم من الأرز بقرار وزير التموين نظرا لحاجتهم الى سلعة الأرز.

وأكد على أن القرار أحدث مشادات بين الطرفين في كافة القرى ومراكز المحافظة، خاصة أن محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات انتاجا للأرز ويعد المحصول الأول بالمحافظة، بل يتم تخزينه بكميات كبيرة لأغراض المعيشة تكفيهم سنويا، مما يعني استغنائهم الكامل عن الأرز التمويني ورغبتهم في الحصول على سلعة تموينية أخرى.

وأوضح ” عبدالغفار ” أنه على إثر المذكرة التي تم التقدم بها تقرر صرف (زجاجة زيت 1 لتر أو زجاجة زيت 800 ملي) لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كما يتم صرف 2 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وصرف 1 كيلو أرز لكل بطاقة تموينية .

كما يتم صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام، كما يتم صرف جميع السلع التموينية للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية اختياريا.

مذكرة الغرفة التجارية بكفر الشيخ