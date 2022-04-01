بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر أبريل على البطاقات التموينية والبالغ عددها 21 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، ويتم صرف سلع بقيمة 3 مليارات جنيه، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وشهدت منافذ وزارة التموين إقبالا كبيرا من المواطنين أصحاب البطاقات على صرف حصصهم التموينية من 27 صنف متاح بالمنافذ .

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من كافة السلع الاستراتيجية وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر .

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين إنه يتم طرح الـ 27 سلعة على قائمة المقررات التموينية بانتظام وذلك ضمن مقررات شهر أبريل الجاري والذي يتوافق مع شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على فرع جملة زغلول في الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وقال حسن احمد مدير عام السلع الاستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة إنه يتم توريد السلع التموينية بشكل دوري دون توقف للمنافذ التموينية المربوطة على الشركة وهي تتوزع ما بين 14 ألفا و 18 بدالا تموينيا و 3179 منفذ جمعيتي وذلك لصرفها لحاملي البطاقات التموينية، وعدد البطاقات التموينية المربوطة على الشركة بعدد 9 ملايين و 875 الفا و 743 بطاقة .

حسن أحمد مدير عام السلع الاستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة

وتابع أحمد: إن الشركة المصرية لتجارة الجملة يتبعها 699 فرع جملة وملاحق تابعة لها على مستوي الجمهورية، ونحو 158 فرع تجزئة مميكن، وعدد 35 سيارة تحيا مصر حمولة 5 طن، و24 سيارة تحيا مصر حملة 1.5 طن جار تشغيلها، و 31 سيارة حمولة طن .

وأوضح احمد أن الشركة المصرية لتجارة الجملة متواجدة في عدد 13 محافظة و هي القاهرة ، الجيزة ، اكتوبر ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، الوادي ، سوهاج ، قنا ، البحر الاحمر ، الاقصر ، أسوان.

وأشار الي مدير عام السلع الاستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة أنه تم إقامة نحو 22 شادر كبير و معرض اهلا رمضان في المحافظات ، إضافة إلي إقامة نحو 63 شادر في فروع التجزئة التابعة للشركة .

وأوضح حسن احمد مدير عام السلع الاستراتيجية أن مواعيد عمل الشركة المصرية لتجارة الجملة في شهر رمضان من 9 ص إلى 3 عصرا .

وأكد مدير عام السلع الاستراتيجية ان أرصدة السلع الاستراتيجية تكفي 3 أشهر من الـ 27 سلعة منظومة التموين، كما أن كافة السلع التي يحتاجها المواطن مطروحة في الشوادر والمعارض التي يتم إقامتها للمواطنين .

خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة

من جهته طالب خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة المواطنين عدم التكالب على السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدا أن جميع السلع متاحة بتخفيضات تصل إلي 25٪ من كافة أنواع السلع وياميش رمضان في فروع التجزئة .