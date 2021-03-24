التموين: صرف سلع بقيمة 4 مليارات جنيه عن فبراير الماضى

كشفت مصادر حكومية مسؤولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف سلع تموينية وسلع فارق نقاط الخبز المدعم بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه وذلك عن شهر فبراير الماضى لنحو 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 71 مليون مواطن.

وقالت المصادر، فى تصريح لـ«المال»، إن تلك القيمة المالية هى إجمالى ما تم صرفه من سلع أساسية سكر وزيت وارز ومكرونة ودقيق وشاى على البطاقات التموينية والمتمثلة فى مقررات شهر فبراير الماضى، إضافة إلى سلع نقاط الخبز التى كان أغلبها منظفات الغسيل الاوتوماتيك ومنظفات المطبخ والمربى والأجبان.

واضافت المصادر، أنه جارى تحديد قيمة سلع فارق نقاط الخبز المدعم وذلك عن فبراير الماضى لصرفها لبقالى التموين وأصحاب منافذ جمعيتى، موضحا أنه تم صرف 245 مليون جنيه عن قيمة ما تم صرفه فى فبراير الماضى من فارق نقاط الخبز المدعم.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى تصريحات سابقة، أن الوزارة مستمرة فى صرف جميع المستحقات الخاصة لبقالى التموين ومنافذ جمعيتى

يشار الى أن عدد بقالى التموين يصل الى 30 الف بقال، ونحو 6 آلاف منفذ جمعيتى وذلك على مستوى الجمهورية.

من جهته أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن الدولة تدعم السلع التموينية بنحو 36 مليار جنيه سنويا، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية التى يصل عددها إلى 28 سلعة، والسلع الحرة التى تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقا لاحتياجات المواطن فى المنطقة التى يعيش فيها.