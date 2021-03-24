اقتصاد وأسواق

التموين: صرف سلع بقيمة 4 مليارات جنيه عن فبراير الماضى

شملت نقاط الخبز والمقررات الشهرية
محمد مجدي 6:31 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 6:31 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر حكومية مسؤولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف سلع تموينية وسلع فارق نقاط الخبز المدعم بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه وذلك عن شهر فبراير الماضى لنحو 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 71 مليون مواطن.

وقالت المصادر، فى تصريح لـ«المال»، إن تلك القيمة المالية هى إجمالى ما تم صرفه من سلع أساسية سكر وزيت وارز ومكرونة ودقيق وشاى على البطاقات التموينية والمتمثلة فى مقررات شهر فبراير الماضى، إضافة إلى سلع نقاط الخبز التى كان أغلبها منظفات الغسيل الاوتوماتيك ومنظفات المطبخ والمربى والأجبان.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 21-3-2021 فى مصر

واضافت المصادر، أنه جارى تحديد قيمة سلع فارق نقاط الخبز المدعم وذلك عن فبراير الماضى لصرفها لبقالى التموين وأصحاب منافذ جمعيتى، موضحا أنه تم صرف 245 مليون جنيه عن قيمة ما تم صرفه فى فبراير الماضى من فارق نقاط الخبز المدعم.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى تصريحات سابقة، أن الوزارة مستمرة فى صرف جميع المستحقات الخاصة لبقالى التموين ومنافذ جمعيتى

اقرأ أيضا  التموين: صرف 90٪ من مقررات مارس الجاري حتى الآن

يشار الى أن عدد بقالى التموين يصل الى 30 الف بقال، ونحو 6 آلاف منفذ جمعيتى وذلك على مستوى الجمهورية.

من جهته أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن الدولة تدعم السلع التموينية بنحو 36 مليار جنيه سنويا، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية التى يصل عددها إلى 28 سلعة، والسلع الحرة التى تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقا لاحتياجات المواطن فى المنطقة التى يعيش فيها.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-3-2021.. ارتفاع عيار 21

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

القابضة للكهرباء تنتهى من تركيب 210 آلاف عداد ذكى

عمر سالم 6:43 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

«هوبى» لصناعة الجوارب والملابس تخطط لتنفيذ استراتيجية توسعية العام الحالى

محمد ريحان 6:38 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-2-2021 وتراجع عيار 21 نهاية التعاملات

عمر سالم 11:34 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

حماية المستهلك: 170 ألف شكوي سنويا وغرامة مليون جنيه على المخالفين (فيديو)

محمد مجدي 10:58 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

محافظ الدقهلية و«سعفان» يسلمان بوالص التأمين على الحياة للصيادين والعمالة غير المنتظمة

دعاء حسني 4:02 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

وزيرة الهجرة تتلقى تقريرا عن ملتقى «اشتغل فني» لتوظيف شباب المنيا

سلوى عثمان 3:03 م, الثلاثاء, 23 مارس 21