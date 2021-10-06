اقتصاد وأسواق

«التموين»: صرف حلاوة المولد على سلع فارق نقاط الخبز

طرح حلوى المولد إنتاج شركتي السكر والصناعات التكاملية والعامة لمخابز القاهرة الكبرى
محمد مجدي 12:37 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:37 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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أكد رشدي رمضان، رئيس قطاع فروع المجمعات الاستهلاكية في محافظة الجيزة، أنه يتم طرح حلوى المولد في فروع الشركة بكميات كبيرة وبتخفيضات تتراوح من 25 إلي 30% عن السوق المحلية، حيث يتم طرح نوعين من حلوي المولد إنتاج شركتي السكر والصناعات التكاملية والعامة لمخابز القاهرة الكبري.

وقال رمضان في تصريح لـ”المال”، خلال جولة تفقدية على فرع الشركة في أحمد عرابي في الجيزة، إن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري “كايرو بيك” طرحت علبة حلاوة 1 كيلو 65 جنيها، علبة حلاوة 2 كيلو 130 جنيه، علبة حلاوة 3 كيلو 200 جنيه.

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وأضاف رمضان أن شركة السكر والصناعات التكاملية طرحت علب حلاوة المولد زنة 1 كيلو 65 جنيها، والعلبة 2 كيلو 135 جنيها، مؤكدا إمكانية صرف حلوي المولد على فارق نقاط الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية قام بها رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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