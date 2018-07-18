«التموين»: صرف المقررات للمواليد الجدد أكتوبر المقبل

محمد مجدىتنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من حذف الفئات غير المستحقة للدعم، لبدء تسكين وإضافة المواليد الجدد إلى منظومة البطاقات التموينية.قال مصدر مطلع بالوزارة لـ«المال»، إنه حتى الآن لم يصغ التصور النهائى لشروط وضوابط إضافة المواليد الجدد.أشار إلى أنه فور الانتها

محمد مجدى

تنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من حذف الفئات غير المستحقة للدعم، لبدء تسكين وإضافة المواليد الجدد إلى منظومة البطاقات التموينية.

قال مصدر مطلع بالوزارة لـ«المال»، إنه حتى الآن لم يصغ التصور النهائى لشروط وضوابط إضافة المواليد الجدد.

أشار إلى أنه فور الانتهاء من حذف الفئات غير المستحقة، يتم تسكين المستفيدين الجدد المستوفين الشروط المنتظر الإعلان عنها، موضحا أن صرف الحصة التموينية الممثلة فى الخبز المدعم، والسلع أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه حالياً جار حذف الأفراد غير المستحقين للدعم الحكومى، وهم الفئات المحددة سلفاً، المهاجرين للخارج، المكررين على أكثر من بطاقة، المتوفين»، لافتا إلى أن عدد غير المستحقين بلغ حتى الآن 1.312 مليون مواطن.

يشار إلى أن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، بينما أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضوابط وشروط إضافتهم يعلن عنها بعد الانتهاء من دراستها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، فى حذف المهاجرين للخارج، والتعاون مع وزارة الصحة فى حذف المتوفين، ومع قطاع الرقابة والتوزيع التابعة للتموين فى حذف المكررين على أكثر من بطاقة.

ويستفيد الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيها شهرياً، يشترى بها سلعا غذائية وغير غذائية بالإضافة إلى عدد أرغفة يصل إلى 150 رغيفا بلدى مدعما، بسعر 5 قروش.

ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم الحكومى 69 مليون مواطن، مربوطين على 20 مليون بطاقة تموينية، بينما تقوم الحكومة بدعم وزارة التموين 89 مليار جنيه، فى الميزانية الجديدة 2018 ـ 2019.