اقتصاد وأسواق

بعد تزايد الإصابات ..التموين تعلن صرف الكمامات إجباريا لأصحاب بطاقات 4 أفراد

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محمد مجدي 1:52 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 1:52 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف كمامة واحدة فقط اجبارياً شهرياً على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 افراد فأقل اعتباراً من اليوم 1-9-2020.

واكدت في بيان لها أن ذلك يتم في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الاصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع ملاحظة عدم إلتزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي بسرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لإستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للسادة المواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يوجد على قاعدة بيانات البطاقات التموينية 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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