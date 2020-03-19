التموين : شراء 120 ألف طن زيت خام صويا وعباد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن تلك الكميات ستصل علي مرحلتين وصول الأولى من 20 مايو إلى 10 يونيو والثانية من 15 يونيو إلى 5 يوليو.

ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر بمعدل ستة أشهر ونصف.

وكان قد استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد.

وأشار إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقًا لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، والأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل.

بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهر، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأكد أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.