التموين: سعر توريد بنجر السكر بقيمة 1000 جنيه موسم 2023

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه بعد التوافق بين الوزارة ووزارة الزراعة وزعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، فأنه تم زيادة اسعار توريد ‏قصب السكر الى 1100 جنيه للطن هذا العام وبنجر السكر الى 1000 ‏جنية للطن.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة السكر، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر روعي ‏فيها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالميا، ‏ومراجعة اسعار السكر العالمية اخر 3 شهور ومراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة.

وأضاف المصيلحي في بيان منذ قليل ان الهدف من زيادة الاسعار ‏هذا العام جاء لاحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.

وخلال الاجتماع قدم وزير التموين الشكر ‏الي الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديمه الدعم اللازم لزيادة ‏اسعار التوريد هذا العام.

وأوضح أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام الى 300 الف طن ‏بدلا من 400 الف طن العام الماضي.

وأشار ‏الدكتور أيمن عيش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة الي ان ‏الوزارة عملت على استنباط انواع جديدة من شتلات قصب السكر مع تغير انماط الزراعة من التقليدية إلى الحديثة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة معدلات الانتاجية في الفدان.

كما تتم انشاء محطات في كوم امبو وفي ادفو خاصة بالشتلات، بهدف زيادة انتاجية الفدان ‏والنسب السكرية بالمحصول.

وأكد أن بعض هذه المحطات قد دخل ‏الخدمة والاخرين سوف يدخلا الخدمة بداية عام 2024، مضيفاً أن الدولة تسعى لاشراك القطاع الخاص في زراعة ‏هذا المحصول الاستراتيجي الهام من خلال انشاء محطات الشتلات ‏وزراعة مساحات كبيرة من قصب السكر وبنجر السكر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏احمد كمال ان المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة اشهر ‏وان موسم توريد قصب السكر سوف تبدا منتصف يناير القادم وبنجر ‏السكر منتصف فبراير القادم، مشيرا الى ان انتاج مصر من السكر ‏وصل الى 90%.