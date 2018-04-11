التموين: سعر استلام القمح المحلي يفوق العالمي 300 جنيه للأردب

محمد مجدي والصاوي أحمدقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إن سعر استلام توريد القمح المحلي "عادل" وليس هناك ظلماً للفلاحين، والأسعار المعلن عنها من 585 إلى 600 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة، أزيد بـ 180 جنيهًا عن العام الماضي، كما أنها تفوق العالمي من 200 إل

محمد مجدي والصاوي أحمد

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إن سعر استلام توريد القمح المحلي “عادل” وليس هناك ظلماً للفلاحين، والأسعار المعلن عنها من 585 إلى 600 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة، أزيد بـ 180 جنيهًا عن العام الماضي، كما أنها تفوق العالمي من 200 إلى 300 جنيه.

كان حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين عقب إعلان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أعلن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة، 600 جنيه للإردب، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22.

وأكد عبد الرحمن، أن السعر جاء في وقت قاتل، وهو تدني سعر الأقماح العالمية، موضحاً أنه كانت هناك توقعات أن يصل السعر إلى 700 جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح.

وأضاف أنه كان هناك طموحات أكبر بألا يكون السعر العالمي هو المقياس في تحديد أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة وظروف الفلاح المصري تختلف عن الفلاح الأجنبي، ويكون المعيار تكلفة الفدان وهامش الربح طبقًا للمادة 29 من الدستور.

وطالب الجهات المعنية بعدم التعنت في إستلام الأقماح وعدم تأخير ثمن المحصول، خاصة أن التموين أعلنت أن الثمن بعد يوم من التسليم فقط.