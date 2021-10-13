اقتصاد وأسواق

التموين : سداد 242 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن سبتمبر

عبر 38 ألف منفذ تمويني
محمد مجدي 11:28 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 11:28 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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قامت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بسداد مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية في بيان اليوم، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضى.

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واوضحت أن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

يشار الي أن سلع فارق نقاط الخبز يتم صرفها عبر 38 ألف منفذ تمويني مابين فروع مجمعات استهلاكية وبقالي تموين ومنافذ جمعيتي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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