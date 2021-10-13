التموين : سداد 242 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن سبتمبر

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بسداد مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية في بيان اليوم، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضى.

واوضحت أن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

يشار الي أن سلع فارق نقاط الخبز يتم صرفها عبر 38 ألف منفذ تمويني مابين فروع مجمعات استهلاكية وبقالي تموين ومنافذ جمعيتي.