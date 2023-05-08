«التموين»: سداد 13 مليار جنيه قيمة توريدات 1.35 مليون طن قمح محلى منذ منتصف أبريل

سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 13 مليار جنيه قيمة تسلم 1.35 مليون طن قمح محلى من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد المحصول فى منتصف أبريل المنقضى وحتى أمس الأحد.

أكدت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم سداد مستحقات المزارعين فور توريد كميات المحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث يتم تخزين القمح فى الصوامع التابعة لـ«المصرية القابضة للصوامع» إضافة إلى شركات المطاحن، وشون البنك الزراعي.

وقالت المصادر لـ«المال» إن أكبر المحافظات توريدا للقمح المحلى خلال الموسم الجارى هي: الشرقية والدقهلية والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، وخاصة «شرق العوينات».

وأوضحت أن إجمالى السعات التخزينية التابعة لوزارة التموين تصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا، بدلا من 4 ملايين خلال العام الماضي، حيث مستهدف تسلم ما يزيد على 5 ملايين طن فى موسم حصاد 2023، مقارنة بما تم توريده فى 2022 والذى وصل إلى 3.1 مليون طن.

يشار إلى أنه يتم تسلم القمح المحلى من المزارعين بسعر يتراوح من 1450 إلى 1500 جنيه حسب درجة النقاوة.

من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ«المال» إن ذروة موسم توريد القمح المحلى لصالح الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل، وتحديدا مع منتصف شهر مايو، بحيث تبلغ معدلات التوريد من 100 إلى 120 ألف طن يومياً.