اقتصاد وأسواق

التموين: سداد مستحقات المخابز بقيمة 91 مليون جنيه عبر 6 بنوك

من يوم 21 الي 24 مايو الجاري
محمد مجدي 3:24 م, الأثنين, 25 مايو 20 3:24 م, الأثنين, 25 مايو 20

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اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة نسقت صباح اليوم 25/5/2020 مع جميع البنوك (اتحاد بنوك مصر-بنك الاسكان والتعمير-البنك الأهلي-بنك مصر-بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعي المصري) لسداد مستحقات المخابز عن أيام 21 ، 22 ، 23 ، 24 مايو الجاري باجمالي مبلغ 91.5 مليون جنيه.

وخصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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