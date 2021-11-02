«التموين» : زيادة سعر طن النخالة «الردة» إلى 3800 جنيه

ثبتت أسعار النخالة “الردة” في شركات القطاع الخاص بـ3750 جنيهًا للطن، كما سجلت أسعار النخالة “الردة” في مطاحن القطاع العام ثباتًا لتتراوح بين 3400 و3500 جنيه للطن، لتكون مستقرة عند السعر الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخِر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021.

في هذا السياق أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية عام أو خاص بسعر 3800 جنيه شامل فوارغ التعبئة والتحميل بجميع المحافظات ما عدا محافظة شمال سيناء، بداية من غدٍ الأربعاء.

واستثنى القرار الوزاري محافظة شمال سيناء من السعر الجديد، وحددت لها سعر 3700 جنيه للطن؛ سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية (عام أو خاص)، شاملًا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بالمحافظة.

يشار إلى أن سعر طن النخالة كان 3500 جنيه.

وقال حسين بودي، رئيس شعبة المطاحن في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة جاءت استجابة لمطالب الشعبة لتتناسب مع أسعار السوق الحرة، مشيرًا إلى أنه يتم إستهلاك نحو 3.5 مليون طن نخالة “ردة” في السوق المحلية، منها 500 ألف طن مستورد من الدول الأوروبية.

وأضاف بودي أن السعر الذي حددته الوزارة كان يتم البيع به من خلال التجار والموزعين قبل إعلان الوزارة رسميًّا الزيادة، خاصة مع زيادة الطلب في الوقت الحالي على النخالة، نظرًا لارتفاع أسعار بدائل الأعلاف.

ولفت بودي إلى أن الفترة الماضية شهدت تخلص المطاحن من كَميات النخالة المكدَّسة.

وحظرت وزارة التموين إضافة أية مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أى مسمى، كما يحظر تحميل أية سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروطٍ تؤدى إلى زيادة أسعار تداولها بطريق مباشر، مع تشديد الرقابة على جميع حلقات التداول.

يُذكر أن النخالة “الردة” يتم استخدامها في إنتاج رغيف العيش البلدي المدعم.