التموين: زيادة تكلفة جوال الدقيق إلى 200 جنيه

محمد مجدى أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار شفهياً صباح اليوم، بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 180 إلى 200 جنيه، على أن يتم احتساب تلك الزيادة بداية من قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية. وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام

محمد مجدى

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار شفهياً صباح اليوم، بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 180 إلى 200 جنيه، على أن يتم احتساب تلك الزيادة بداية من قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية.

وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أإن تلك الزيادة جاءت بعد تقديم طلب إلى وزير التموين قبل زيادة أسعار السولار، وتم إرسال تنبيه لهيئة السلع التموينية، بشأن تطبيقها، وصرف فارق السعر عن تكلفة الإنتاج التى كان معمولا بها 180 جنيهاً والتكلفة الجديدة 200 جنيه.

وأضاف عمر، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين، بشأن تلك الزيادة، والتى يراها أصحاب المخابز غير مرضية لهم، حيث إن هناك زيادات أخرى تقع على المخابز وهى الكهرباء، والمياه، وأجرة انتقال العمال.

وكانت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية قد طلبت 220 جنيهاً تكلفة إنتاج جوال الدقيق الخاص بالخبز المدعم.