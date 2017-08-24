التموين: زيادة المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 200%

محمد مجدياستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، تقريرًا عن موقف الأوكازيون الصيفي بعد 10 أيام من بدء فترة التخفيضات.وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بنسبة تزيد عن 200%، لتسجل 2614 محلًا مقابل 862 تقدموا فى منتصف أغسطس الجاري. وو

محمد مجدي

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، تقريرًا عن موقف الأوكازيون الصيفي بعد 10 أيام من بدء فترة التخفيضات.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بنسبة تزيد عن 200%، لتسجل 2614 محلًا مقابل 862 تقدموا فى منتصف أغسطس الجاري.

ووفقاً للتقرير سجلت المخالفات 272 مخالفة، تتضمن 64 لعدم وجود تصريح رسمي بالاشتراك في الأوكازيون، و203 لمحلات أعلنت عن أوكازيون وهمي، و5 مخالفات لعدم استخدم اللغة العربية في الإعلان عن الأسعار.

ووجه الوزير باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والمحلات المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التزامها بشروط الانضمام لفترة الأوكازيون، وأهمها إعلان السعر قبل وبعد التخفيض.