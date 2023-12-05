«التموين»: زيادة الضخ اليومي للسكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 30%

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، كما أنه تم زيادة ضخ السكر الحر اليومي في المجمعات الاستهلاكية بنسبة تزيد على 30% عن المعدلات الطبيعية.

وقال المصيلحي في تصريحات اليوم، إنه يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر، موضحَا أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً.

وأشار الوزير أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه قد تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة بالمحافظات.

وافاد التقرير انه يتم ضخ 1.5 طن يومياً بكل مجمع استهلاكي، كما تم إلغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكيه ومصانع انتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين يتابع يومياً الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الاسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضه للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.