التموين: زيادة أسعار 4 سلع تموينية سيتم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن رفع أسعار 4 سلع تموينية تدريجيًا في الفترة المقبلة، يأتي في إطار أسلوب المصارحة والمكاشفة، لكل ما يتم على ما يتم الاسواق والسلع.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر ، أن تلك الزيادات ستكون من خلال إعادة النظر في تسعيرها وهي سلع الزيت والأرز والسكر والأجبان.

وتابع عشماوي: ولن يتم المساس بسعر الخبز المدعم والذي يكلف الدولة 90 قرشًا، في حين أن الدولة ملتزمة ببيع الرغيف وهو 5 قروش للمواطن، لافتًا إلي أن تلك الزيادات السعرية طرأت على كثير من الحبوب والأقماح عالميًا بما فيها الزيوت.

وقال عشماوي: إن الأمر دفع الدولة لمراجعة تكلفة تلك السلعة الاستراتيجية، وذلك لضمان إنتاجها واستيرادها، مع استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأسعار السلع عالميًا، والتغيرات في سعر الصرف.