التموين: زيادات أسعار السلع التموينية لشهر مايو بسعر التكلفة

قال محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم بداية من غدا الاثنين 1 مايو 2023 زيادة اسعار اسعار السلع التموينية على البطاقة التموينية.

وأضاف أبو مندور خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد أنه حتي لو في زيادات فهي ليست الزيادات الفعلية، ولكن تم الزيادة على اساس سعر التكلفة لكل سلعة.

وتابع أبو مندور أن الدولة مازالت تتحمل فارق سعري كبير بين سعر السلعة في السوق المحلية والسعر الذي يتم طرحه للمواطنين على قائمة المقررات التموينية.

وأكد أبو مندور أن أسعار السلع التي يتم طرحها على قائمة المقررات التموينية أقل من مثيلاتها في السوق المحلية حاليًا بنسبة كبيرة، قائلا: لا يوجد سكر بسعر 10 جنيهات للكيلو، أو زيت بـ 30 جنيهًا، لافتًا إلى أنه لا زيادة على أسعار الخبز، وما زال الدعم موجودًا على السلع التموينية بأكثر من 50%.

وأشار أبو مندور إلي أن الدولة لم تحرك أسعار السلع التموينية منذ عام 2019؛ ومازالت الدولة تتحمل دعمًا نقديًا لتوفير السلع التموينية للمواطنين.