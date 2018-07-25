التموين: رفع معدلات ضخ السلع في سيناء إلى 60 طنا يوميا

محمد مجدي عقد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اجتماعًا مع فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث تطورات طرح السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والموقف الخاص بالسلع التموينية وطرحها للمواطنين في أغسطس المقبل.وأكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين و

محمد مجدي





عقد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اجتماعًا مع فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث تطورات طرح السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والموقف الخاص بالسلع التموينية وطرحها للمواطنين في أغسطس المقبل.

وأكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم الاتفاق مع اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، على رفع معدلات ضخ السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

وقال راشد، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إنه سيتم بداية من غدٍ الخميس إرسال 6 شاحنات محملة بالخضراوات والفاكهة قادمة من سوق العبور، وتزِن الشاحنة الواحدة 10 أطنان، يتم توزيعها على مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد.

وأضاف أن عملية توزيع السلع على التجار سيتم بمعرفة مديرية التموين، والتي ستقوم بوضع الأسعار طبقًا لمتوسط سعري البيع في القاهرة والإسماعيلية.