التموين: رفع كيلو السكر إلى 10 جنيهات وزيت الطعام إلى 14 اعتبارا من يوليو

أعلن ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، اليوم الخميس، أنه تقرر رفع سعر السكر المدعم إلى 10 جنيهات من 8 جنيهات للكيلوجرام، وسعر زيت الطعام إلى 14 جنيها من 12 جنيها اعتبارا من يوليو المقبل؛ بهدف توحيد أسعار السلع التموينية مع أسعار السوق الحرة من أجل “القضاء على السوق السوداء.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه الزيادة فى أسعار سكر وزيت التموين تأتي بعد يومين من تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة نصيب الفرد من الدعم في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها (حوالي 2.8 دولار) مع بداية السنة المالية المقبلة بالمقارنة مع 21 جنيها شهريا.

وقال المتحدث ممدوح رمضان في تصريحات لرويترز: “إن القرار جاء نتيجة دراسة بين وزاراتي التموين والمالي والهدف منه هو منع التلاعب في المقررات التموينية وبيعها في السوق السوداء نتيجة وجود سعرين”.

وكانت مصر رفعت في يناير الماضى سعر السكر المدعم إلى 8 جنيهات للكيلوجرام من 7 جنيهات وسعر الزيت إلى 12 جنيها من 10 جنيهات.