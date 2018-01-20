التموين: رفع السعة التخزينية لصوامع القمح 3.9 مليون طن حتى 2022

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالي 3.9 مليون طن بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع السلع التموينية بنحو 118 منفذا وتطوير عدد 697 مجمعا.جاء ذلك ضمن ملخص جهود وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية (2014 – 2018) ضمن السلسلة الصادرة بع

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالي 3.9 مليون طن بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع السلع التموينية بنحو 118 منفذا وتطوير عدد 697 مجمعا.

جاء ذلك ضمن ملخص جهود وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية (2014 – 2018) ضمن السلسلة الصادرة بعنوان (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) التي استعرضت أداء الوزارات المختلفة على هامش مؤتمر “حكاية وطن” الذي اختتمت فعالياته أمس، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين سيجرى تحويلها إلى هيئة اقتصادية وهو ما سيمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما توصل إليه التطور التكنولوجي في ممارسة اختصاصاتها.

وحول سياسات الدعم، أوضحت الوزارة أنها ستقوم باستكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم، واستكمال إنشاء المناطق اللوجستية بالإضافة إلى التوسع في السلاسل التجارية على مستوى كافة المحافظ