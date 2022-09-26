التموين : رفع استعاضات السلع للبدالين وجمعيتي إلي 8 بدلًا من 4 شهريًا

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار برفع عدد الاستعاضات للبدالين التموينين الي 8 استعاضات بدلا من 4 في الشهر، بعد رفع الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحاملي البطاقات التموينية.

والقرار جاء فيه:

-أن عدد الاستعضات الشهرية للبدالين التموينين وفـروع مشروع جمعيتـي 8 استعاضات شهريا بحد أقصي.

– السماح بصرف 3 استعاضات اسبوعيا وبحد أقصى 8 استعاضات شهريا، كما سيتم صـرف الاستعاضـات للبـدالين وفـروع جمعيتي بما لا يتجاوز 4 أضعاف التأمين أو المسدد نقدا.

-يتم السماح بصـرف الاستعاضات بشرط إلا تزيد عـن 75% من قيمـة التأمين للاستعاضة الواحدة.

وإلتزام فروع الجملة بصرف السلع التموينية كالأتي:

-40 %من قيمة الاستعاضة سكر.

-25٪ من قيمة الاستعاضة زيت .

-25٪ من قيمة الاستعاضة أرز ومكرونة وسلع متنوعة .

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم وضع عدد من الضوابط مع بدء تطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي شملت صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية.

وأكد أن الحد الأقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة ،وكيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي تضم 4 أفراد فأكثر ،وكذلك صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.

وأشار المصيلحى، إلى أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط ‏الموضوعة من بداية سبتمبر الجارى، مشيرا إلى زيادة عدد ‏السلع إلى 29 سلعة بدلا من 25 بمنافذ الصرف بعد إضافة 5 سلع جديدة، وهى «السمنة النباتى والتونة والدقيق والمربى ‏والطحينة».‏