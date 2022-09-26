التموين : رفع استعاضات السلع للبدالين وجمعيتي إلي 8 بدلًا من 4 شهريًا

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار برفع عدد الاستعاضات للبدالين التموينين الي 8 استعاضات بدلا من 4 في الشهر، بعد رفع الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحاملي البطاقات التموينية.
والقرار جاء فيه:
-أن عدد الاستعضات الشهرية للبدالين التموينين وفـروع مشروع جمعيتـي 8 استعاضات شهريا بحد أقصي.
– السماح بصرف 3 استعاضات اسبوعيا وبحد أقصى 8 استعاضات شهريا، كما سيتم صـرف الاستعاضـات للبـدالين وفـروع جمعيتي بما لا يتجاوز 4 أضعاف التأمين أو المسدد نقدا.
-يتم السماح بصـرف الاستعاضات بشرط إلا تزيد عـن 75% من قيمـة التأمين للاستعاضة الواحدة.
وإلتزام فروع الجملة بصرف السلع التموينية كالأتي:
-40 %من قيمة الاستعاضة سكر.
-25٪ من قيمة الاستعاضة زيت .
-25٪ من قيمة الاستعاضة أرز ومكرونة وسلع متنوعة .
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع عدد من الضوابط مع بدء تطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي شملت صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة وصرف 2 كيلو سكر للمواطن على البطاقة التموينية.
وأكد أن الحد الأقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة ،وكيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي تضم 4 أفراد فأكثر ،وكذلك صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.
وأشار المصيلحى، إلى أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط الموضوعة من بداية سبتمبر الجارى، مشيرا إلى زيادة عدد السلع إلى 29 سلعة بدلا من 25 بمنافذ الصرف بعد إضافة 5 سلع جديدة، وهى «السمنة النباتى والتونة والدقيق والمربى والطحينة».