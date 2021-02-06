اقتصاد وأسواق

التموين: دمغ أكثر من 105 آلاف سبيكة ذهب وضبط 3 مخالفات متنوعة

تم دمغ 158615 جراما عيار 21، و 142182 جرام ذهب عيار 18
محمد مجدي 11:47 ص, السبت, 6 فبراير 21 11:47 ص, السبت, 6 فبراير 21

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أكد اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن المصلحة قامت بــ 3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد.

وقالت التموين في بيان اليوم ، إن الجولات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، وعدد 4 محاضر لموازين بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

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كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 105155 سبيكة، وتم دمغ 158615 جراما عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و 46848 جرام فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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