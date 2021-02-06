التموين: دمغ أكثر من 105 آلاف سبيكة ذهب وضبط 3 مخالفات متنوعة

تم دمغ 158615 جراما عيار 21، و 142182 جرام ذهب عيار 18

أكد اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن المصلحة قامت بــ 3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد.

وقالت التموين في بيان اليوم ، إن الجولات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، وعدد 4 محاضر لموازين بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 105155 سبيكة، وتم دمغ 158615 جراما عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و 46848 جرام فضة.

وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.