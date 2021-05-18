اقتصاد وأسواق

«التموين» دفعت 10.6 مليار جنيه للمزارعين مقابل توريد 2.7 مليون طن قمح

تتم عمليات توريد الأقماح بنقاط التسلم البالغ عددها 450 نقطة
محمد مجدي 9:27 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 9:27 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 10.6 مليار جنيه للمزارعين، مقابل توريد 2.7 مليون طن قمح، منذ بداية موسم الحصاد فى 15 أبريل الماضى وحتى يوم 15 مايو، على مستوى المحافظات، وفقا لمصدر حكومى فى الوزارة.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن رفض نحو 22 ألف طن قمح غير مطابق للمواصفات خلال عمليات التوريد التى تتم حاليا.

يشار إلى أن موسم حصاد القمح المحلى بدأ فى 15 أبريل الماضى، وينتهى فى 15 يوليو المقبل، ويتم توريد إردب القمح لصالح وزارة التموين بسعر 725 جنيهًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و715 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

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وتتم عمليات توريد الأقماح بنقاط التسلم البالغ عددها 450 نقطة من خلال لجنة برئاسة مديرية التموين فى كل محافظة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين العهدة، ومسئول عن الموازين فى كل صومعة ونقطة استلام.

وتوقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى تصريحات سابقة أن يتم خلال موسم حصاد القمح الحالى استلام نحو 4 ملايين طن قمح، كما تم توفير مخصصات مالية قدرها 16 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين.

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وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أنه يتم شهريًّا إنتاج نحو 8 مليارات رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش، من خلال 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية، يستفيد منه نحو 71 مليون مواطن، مقيدين على 22 مليون بطاقة تموين.

يشار إلى أن الحكومة تدعم منظومة الخبز بنحو 50 مليار جنيه من إجمالى الدعم الحكومى لصالح وزارة التموين فى موازنة 2020/2021، والبالغة قيمته 84.5 مليار جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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