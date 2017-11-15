التموين : دراسة المستحقين للخبز المدعم قبل رفع سعر فارق النقاط

محمد مجدي كشف مصدر حكومي مسئول عن آلية وخطوات دراسة تنفيذ مقترح رفع سعر قيمة نقاط الخبز المدعم من 10 قروش، لتصبح 30 قرشًا، والذي تم طرحه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء. يشار إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز ال

محمد مجدي





كشف مصدر حكومي مسئول عن آلية وخطوات دراسة تنفيذ مقترح رفع سعر قيمة نقاط الخبز المدعم من 10 قروش، لتصبح 30 قرشًا، والذي تم طرحه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تصل إلى 60 قرشًا تتحمل الدولة منه 55 قرشًا، بينما يحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش.

وقال المصدر، لـ”المال”: ستكون من خلال دراسة شرائح مستحقي الخبز المدعم، وذلك في القطاع الريفي حيث إن أغلبهم يعمل على زراعة القمح وتوريده للحكومة خلال موسم الحصاد، أو بيعه في السوق الحرة، وفي نفس الوقت يحصل على الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية.

وأضاف أنه في بعض المناطق الأخري، ينخفض فيها استهلاك المواطنين للخبز، مع زيادة استهلاك الأرز، وهي المحافظات الساحلية، وهذا سيتم أيضًا دراسته بشكل مفصل.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرت تقريرًا في يوليو الماضي، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 و3.8 رغيف يوميًّا لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.