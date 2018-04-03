التموين: خفض سعر السكر جنيها للكيلو خلال معرض أهلا رمضان

دعاء حسني - الصاوي أحمدقال دكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خفض أسعار السكر الذي تنتجه الشركات الحكومية جنيها واحدا للكيلو، خلال المعروض الذي سيتم توزيعه بمعرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، وطوال فترة إقامته فقط في القاهرة والمحافظات ليصل سعر الكيلو إلى 8.5 جنيه بدل من 9



دعاء حسني – الصاوي أحمد

قال دكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خفض أسعار السكر الذي تنتجه الشركات الحكومية جنيها واحدا للكيلو، خلال المعروض الذي سيتم توزيعه بمعرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، وطوال فترة إقامته فقط في القاهرة والمحافظات ليصل سعر الكيلو إلى 8.5 جنيه بدل من 9 جنيهات.

وسيقام معرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” في الفترة من 10 إلي 13 مايو، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالإضافة إلي أفرع له بالمحافظات، وقد يمتد حتي 16 من الشهر نفسه وفقا لوزير التموين.

وأوضح علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن وزير التموين اعتمد مطلع أبريل الحالى خفضًا في أسعار 3 سلع، هي الدقيق والعدس والفول.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين اتحاد الغرف والتموين، أنه سيتم خفض سعر البلح من 10 إلي 9.5 جنيه للكيلو، والبلح الفاخر من 16 إلي 15.5 جنيه، وسيتم بيع الدواجن المخفضة من 31.5 إلي 17 جنيها للكيلو.



وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوزع 450 ألف شنطة سلع غذائية خلال فترات المعرض، إحداهما بسعر 80 جنيها وأخري بـ110 جنيهات.