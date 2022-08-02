التموين: خفض أسعار اللحوم البرازيلي 11 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه تم خفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيهًا ، وذلك لتخفيف ‏العبء عن المواطن.

وقال المصيلحي في بيان اليوم إن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة آمن ويكفي كل ‏احتياجات المواطنين.

وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن التزام شركات المجمعات ، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أحمد كمال بأن الشركة القابضة تضخ ‏يوميا كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكدا ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي.

‏وأشار إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.

وأكد كمال أن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا، ‏وأن جميع ‏احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.‏