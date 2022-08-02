التموين: خفض أسعار اللحوم البرازيلي 11 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم خفض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيهًا ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن.
وقال المصيلحي في بيان اليوم إن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة آمن ويكفي كل احتياجات المواطنين.
وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن التزام شركات المجمعات ، وشركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى الـ 30% في بعض السلع.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الشركة القابضة تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكدا وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي.
وأشار إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة حركة السلع بها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع حال زيادة الطلب عليها.
وأكد كمال أن الشركة القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا، وأن جميع احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.