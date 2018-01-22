التموين: خطة لإنشاء فرع لحماية المستهلك فى كل محافظة

سمر السيدقال الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة لإنشاء فروع لحماية المستهلك فى كل محافظة ، مشيراً إلى أن كان قد افتتح فرعاً فى محافظة السويس منذ فترة بخلاف 6 فروع قائمة فى عدد من المحافظات حالياً.أضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الفرنسية للصناعة

سمر السيد

قال الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة لإنشاء فروع لحماية المستهلك فى كل محافظة ، مشيراً إلى أن كان قد افتتح فرعاً فى محافظة السويس منذ فترة بخلاف 6 فروع قائمة فى عدد من المحافظات حالياً.

أضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة بمصراليوم ، أن قانون حماية المستهلك يناقش حالياً بمجلس النواب ، مضيفاً أن هذا التشريع لا يتعارض مع أى جهة أخرى وسيقوم بحماية المستهلك فى كل سلعة وخدمة.

وقال إن نظام الدعم الحالى ليس سئ لكنه مهم لتحقيق الأمن الغذائى ، مشيراً إلى أن الهدف هو تغطية الغير قادرين أكثر من إزالة من لا يحتاج .