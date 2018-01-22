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التموين: خطة لإنشاء فرع لحماية المستهلك فى كل محافظة

سمر السيدقال الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة لإنشاء فروع  لحماية المستهلك فى كل محافظة ، مشيراً إلى أن كان قد افتتح فرعاً فى محافظة السويس منذ فترة بخلاف 6 فروع  قائمة فى عدد من المحافظات حالياً.أضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الفرنسية للصناعة
9:00 م, الأثنين, 22 يناير 18 9:00 م, الأثنين, 22 يناير 18

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سمر السيد

قال الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة لإنشاء فروع  لحماية المستهلك فى كل محافظة ، مشيراً إلى أن كان قد افتتح فرعاً فى محافظة السويس منذ فترة بخلاف 6 فروع  قائمة فى عدد من المحافظات حالياً.

أضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة بمصراليوم ، أن قانون حماية المستهلك يناقش حالياً بمجلس النواب ، مضيفاً أن هذا التشريع لا يتعارض مع أى جهة أخرى وسيقوم بحماية المستهلك  فى كل سلعة وخدمة.

وقال إن نظام  الدعم الحالى  ليس سئ  لكنه مهم لتحقيق الأمن الغذائى ، مشيراً إلى أن الهدف هو تغطية الغير قادرين  أكثر من إزالة من لا يحتاج .

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