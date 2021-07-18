التموين : حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع خلال عيد الأضحى

وقالت وزارة التموين في بيان اليوم، إن مديري مديريات التموين بالمحافظات أنشاوا غرف متابعة مركزية برئاستهم

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قرر إنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع بها والمخابز.

وقالت وزارة التموين في بيان اليوم، إن مديري مديريات التموين بالمحافظات أنشاوا غرف متابعة مركزية برئاستهم.

وقال مديرو المديريات إنهم على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى أيام العيد لحلها.

وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين فى العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

مع تشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ، كما أنهم سيروا عددا من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط سيارة شيفروليه بمحافظة الغربية محملة بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% زنة الشيكارة 50 كجم وعليها سبعة وتسعون شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي تسعة أطنان وثمانى مائه وخمسون كيلوجرام محظور تداولها بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481 لسنة 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للامر باتخاذ اللازم.

وأكد مديرو المديريات، أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوما طازجة أو مبردة أو خراف حية أيضا.

وأشاروا إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.