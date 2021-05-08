اقتصاد وأسواق

«التموين»: حملات مكثفة لمنع التلاعب فى أسعار المنتجات والسلع بالأسواق

بعد قرار غلق المحال فى التاسعة مساء
محمد مجدي 9:16 ص, السبت, 8 مايو 21 9:16 ص, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مصدر حكومى مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أنه يتم شن حملات مكثفة بشكل يومى على الأسواق المحلية بمختلف القطاعات التجارية، وذلك لضبط حركة تداول المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها.

وقال إن تلك الحملات تأتى فى إطار منع حدوث أى حالات من قبل بعض التجار لزيادة أسعار البيع للمستهلكين فى ظل قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إغلاق كافة المحال فى الساعة 9 مساء.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار يوم الأربعاء الماضى، بغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من الساعة 9 مساء وذلك بداية من الخميس الماضى ولمدة أسبوعين .

اقرأ أيضا  وزير التموين: موسم مميز لتوريد القمح.. وتوريد 1.2 مليون طن حتى أمس

وأضاف المصدر، أن تلك الحملات تتم من خلال عدة جهات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتضم قطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم توقيع مخالفات مالية على المخالفين بزيادة أسعار البيع للمستهلكين وذلك طبقا لمتوسط أسعار البيع، إضافة إلى عمل محاضر بيع بأزيد من السعر.

وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، فى بيان صحفى، أمس الأول أن مواعيد الغلق الجديدة التى حددتها الحكومة لن تؤثر على أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، لا سيما أنها تقترب من المواعيد التى حددتها وزارة التنمية المحلية فى الساعة 12 مساء.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 5-5-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهين

ووصف قرارات الغلق بأنها “صائبة”، قائلا : نؤيد قرارات الحكومة فى هذا الشأن، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

ورأى أن تنفيذ إغلاق المحال والمولات التجارية والكافيهات فى الساعة 9 مساءً لن يكون سببا فى حدوث أى مشكلات خاصة أن المواطنين اعتادوا على شراء متطلباتهم مبكرًا.

ولفت إلى أن قرار الغلق له مميزات اقتصادية أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والخدمات للتجار وهو ما يوفر لهم عناصر تكلفة التشغيل مع تخفيض ساعات العمل.

وطالب التجار فى المناطق الشعبية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على الدولة والمواطنين، إضافة إلى ضرورة التزام المواطنين بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامة حتى لا تضطر الحكومة لغلق كلى.

اقرأ أيضا  معلومات مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح أن الأسواق تشهد وفرة فى المعروض خلال رمضان، بسبب زيادة مخزون السلع، ولا يوجد أى نقص أو أزمة فى أى منتجات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 8-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, السبت, 8 مايو 21

ارتفاع ​الفلفل والكوسة.. أسعار الخضروات اليوم السبت8 مايو 2021 الموافق 26 رمضان

الصاوي أحمد 6:07 ص, السبت, 8 مايو 21

أسعار الفاكهة اليوم السبت 8 مايو 2021 الموافق 26 من شهر رمضان

الصاوي أحمد 6:02 ص, السبت, 8 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-5-2021 وتراجع عيار 24

عمر سالم 5:50 ص, السبت, 8 مايو 21

أسعار البيض اليوم 8-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 5:49 ص, السبت, 8 مايو 21

أسعار الدواجن اليوم 8-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 5:48 ص, السبت, 8 مايو 21