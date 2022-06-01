«التموين»: جميع سلع شهر يونيو متوافرة بمخازن الجملة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر يونيو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مستفيد من منظومة السلع عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بين بقالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية حيث يتم توفير 26 سلعة.

وقامت شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للقابضة الغذائية، بصرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية لمنافذ ( جمعيتي، بقالي التموين، المجمعات الاستهلاكية)، وذلك من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية ، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز ، وألف طن مكرونة.

وقال اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إن المنافذ شهدت انتظاما في عمليات صرف السلع للمواطنين لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية سواء في المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي.

وأشار إلى أن الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بتوفير السلع في 16 محافظة بداية من القاهرة وحتى محافظات وجه بحري ، وذلك عبر 937 فرعا.

وأضاف أنه يتم صرف مليار و500 مليون جنيه قيمة السلع التي يتم صرفها شهرياً للمواطنين ، بخلاف السلع الحرة واللحوم والدواجن ، وكذلك 415 منفذ تجزئة.

من جانبه قال عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة ، إنه يتم ضخ يومي السلع بالمنافذ من كافة الأنواع ، مؤكدا أنها ثابتة ولم تشهد أي زيادة خلال الشهر الجاري ولا للتوحد تغييرات في الأسعار.

وأوضح أن الدقهلية لديها 22 فرع جملة تابع للشركة ، لافتا إلي إجمالي الربط المالي السلع بمحافظة الدقهلية يبلغ نحو 225 مليون جنيه شهرياً، ويتم صرف نحو 9 آلاف طن سكر و4142 طن زيت و 500 طن أرز و 400 طن مكرونة .

أشار عبد العزيز إلي توافر كميات كبيرة من الأرز بالمخازن التابعة للشركة ، لافتا إلي أنه تم صرف 10% من الاستعاضة البقالين التموينيين ، لافتا إلى أن معدلات الصرف مرتفعة جدا سواء في السلع التموينية أو الحرة.

من جانبه قال دايرة وكيل مديرية التموين بالدقهلية، إنه يتم صرف الحصص التموينية بالمحافظة لصالح 5 ملايين و55 ألف مواطن مقيدين على مليون و 750 ألف بطاقة ، مشيرا إلي أن إجمالي الربط السلعي بالمحافظة يصل لـ 240 مليون جنيه شهرياً

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي نحو 3 أشهر علي الأقل والقمح 6 اشهر ، لافتا إلي أن الأسعار لم تشهد أي تغييرات خلال الشهر الجاري .

وأشار إلي أن الدقهلية لديها 2460 بقالا تموينيا و500 منفذ جمعيتي و167 جمعيات تعاونية و1810 مخابز بلدية مدعمة و700 مخبز حر، بالإضافة إلي عدد من المنافذ السلعية التابعة لشباب الخريجين وأمان.

وشهدت السلع التموينية لشهر يونيو استقراراً في الأسعار ، حيث يتوافر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو ، وزيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها ، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات، و مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه ، مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه ،و عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

ويباع الفول المعبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه، و المسلی الصناعی 800 جم بسعر 24 جنيها، وشای ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات ، وجبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها، ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه، و مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

كما يتوافر صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه، و صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه و لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها، و خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش، بار حلاوه طحينية ساده 40 جم 2 جنيه، کیس سايل غسيل اواني 80 جم بـ 2 جنيه، بسكويت يويوز سادة جنيه، بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه، بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات ، بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.