التموين: جرد مخازن «المصرية والعامة للجملة» لن يؤثر على صرف السلع للبقالين

وأكد رؤساء الشركتين أن صرف استعاضات الشهر القادم سوف تبدأ غداً ، مشيرين إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هى ضرورة الالتزام بضخ سلع بجودة عالية للمواطنين

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركتي الجملة (العامة ـ المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98%، كما أن نسب ضخ السلع التموينية للسلع الاستراتيجية تصل إلى 3 آلاف طن يوميًا من سلعة الزيت.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن تلك الكمية مناصفةً بين العبوات زنة 800 ملل جرام والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيهًا والعبوة زنة “واحد” لتر والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيهًا.

وأضاف التقرير الوارد من شركتي الجملة إلى أنه يتم ضخ ما يقارب الـ 4 آلاف طن سكر يومياً وحوالي ألف طن أرز و مثلها مكرونة.

من ناحية أخرى أكد رؤساء شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) أن عمليات الجرد التي تتم بمخازنها التي تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع.

وأشار إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشمل الاستمرار في عمليات صرف السلع التموينية لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي طبقا لما هو مقرر سابقاً.

وأكد رؤساء الشركتين أن صرف استعاضات الشهر القادم سوف تبدأ غداً ، مشيرين إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هى ضرورة الالتزام بضخ سلع بجودة عالية للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق، إضافة إلى الكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن.