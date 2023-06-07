التموين: جار استلام ماشية وأغنام ولحوم من جيبوتي وتنزانيا والبرازيل والهند

استقبل ميناء سفاجا البحري أمس سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 ألف رأس.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، إن الشحنات المستلمة تم نقلها إلى المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة بسعر 195 جنيهًا للكيلو، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصيلحي أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرا على مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة و الحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالأسواق.

وأوضح أن الدولة تعمل على التنوع في مناشئ الاستيراد تحسبا لأي ظروف قد تؤثر مستقبلاً على انتظام عملية توريد اللحوم السودانية الطازجة.

وأوضح حسنين أنه جار استيراد 5 آلاف طن لحوم مجمده برازيلي من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 1000 طن لحوم هندية والتي بدأ توريدها بالفعل ومتوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد حسنين، أنه جاري وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة الى 5 آلاف ذبيحه ضان مبرده من أوغندا مخطط وصولها جواً منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن هناك شحنات رأس بقري تم حجزها بدولة السودان تمهيداً لشحنها مصر وحتى الآن إجراءات الشحن تسير بصورة طبيعية.