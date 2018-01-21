التموين: ثمن كيلو السكر لن يرتفع رغم ارتفاع سعر توريد القصب

أحمد صبري قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن سعر كيلو السكر لن يرتفع وستلزم الوزارة بجعله في الحدود الآمنة التزاما منها بتعهداتها السابقة بعدم رفع السعر . وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه برفع سعر توريد طن قصب…

أحمد صبري



قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن سعر كيلو السكر لن يرتفع وستلزم الوزارة بجعله في الحدود الآمنة التزاما منها بتعهداتها السابقة بعدم رفع السعر .



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه برفع سعر توريد طن قصب السكر الى 720جنيها بزيادة 20جنيها اليوم أثناء زياراته بنى سويف.



وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن سعر طن السكر المستورد أرخص من المحلى إلا أنه رغم ذلك تلتزم الوزارة بالشراء من المنتج المحلى وذلك من منطلق تشجيع الصناعة الوطنية.

