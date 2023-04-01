«التموين»: ثبات أسعار السلع التموينية لشهر إبريل 2023

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف مقررات شهر أبريل 2023 لصالح 23 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 64 مليون مواطن، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطي الـ 6 أشهر، لافتًا الي استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلي 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان.

وأشار المصيلحي إلى أن إلي قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، إضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وقال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إن أسعار السلع التموينية لشهر إبريل ثابتة لم تشهد زيادات على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأضاف فكري خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية في محافظة الجيزة أنه يتم ضخ 62 الف طن سكر و 20 ألف طن أرز و 20 ألف طن زيت و 20 ألف طن مكرونة في الشهر ، والاحتياطي الاستراتيجي يتخطي الـ3 أشهر .

وأكد فكري أن تدخل الدولة أحدث توازنا في السوق المحلية ونجحت في توفير السلع الأساسية للمواطنين في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال فكري إن شوادر ومعارض أهلا رمضان شهدت إقبالا غير متوقع وتخطي حجم الاقبال 200٪ وذلك منذ بدء إقامة الشوادر ومعارض اهلا رمضان.

واشار فكري الي أنه تم تطوير الفروع كاملة وربطها بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 903 أفرع على مستوي الجمهورية ، منها 314 فرعا جملة وتجزئة وباقي الفروع ملاحق.

أسعار السلع التموينية لشهر إبريل 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيه.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.