التموين توقع عقد توريد 45 ألف طن لحوم سودانية

محمد مجدي وقع الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد فرج إدريس، ممثل شركة اتجاهات السودانية الحكومية، عقد وكالة حصرية لاستيراد وتوزيع اللحوم السودانية الطازجة والمبردة، حية وطازجة ومبردة. وقال فهمى، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الإتفاق يأتى فى إطار

محمد مجدي

وقع الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد فرج إدريس، ممثل شركة اتجاهات السودانية الحكومية، عقد وكالة حصرية لاستيراد وتوزيع اللحوم السودانية الطازجة والمبردة، حية وطازجة ومبردة.

وقال فهمى، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الإتفاق يأتى فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتأمين احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحية والمبردة، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والإحتياج الفعلى وكذلك إتاحة اللحوم بسعر مناسب، بعد توقيع الشركة عقد اتفاق يقضى بتوريد 45 ألف طن لحوم سودانية.