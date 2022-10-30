«التموين» توقع بروتوكول تعاون مع «تنمية المشروعات» لدعم صغار الصناع بمجال الذهب

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من المستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الورش وصغار الصناع بمجال الذهب، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أنه تمت الموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الكشف عن عرض تفاصيل مدينة الذهب من ناحية القطاعات الصناعية والحرفية والذي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.