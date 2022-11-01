التموين توقع بروتوكول تعاون مع «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» لتمويل ورش المشغولات الذهبية

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتي) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال اصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ علي هذه الصناعة الحيوية.

ويتضمن البرتوكول تقديم خدمات تمويلة لـ 25 ورشة مصنعة للذهب في منطقة الجمالية كمرحلة أولى بحد أقصى مليون جنيه الورشة الواحدة ، على أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر.

وشهد البروتوكول الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين للذهب وأحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة امر هام لدفع عجلة التنمية، موضحَا أن بروتوكول التعاون يأتى تتويجا للجهود المبذولة بين الوزارة مع شعبة الذهب خاصة فيما يتعلق بالورش والصناعات الحرفية المترتبة عليها لدعم صناعة المشغولات الذهبية .

ولفت المصليحي إلى أن بروتوكول التعاون يأتي بالتزامن مع الإعلان عن المعرض الدولى للمشغولات الذهبية والمجوهرات “نيبيو” الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيى.. مشيرا الى أنه سيتم تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذا القطاع كنا يجب ووضع مصر في مكانتها الحقيقة لهذه الصناعة .

من جانبها قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن البروتوكول يتضمن تمويلات بحد أقصى مليون جنيه وذلك لصالح 25 ورشة ذهب بمنطقة الجمالية كمرحلة أولي على أن يتم السداد على مدى 24 شهرا مع منح فترة سماح مدة 3 شهر.

وأضافت جامع أن مصلحة الدمغة والموازين ستقوم بترشيح الورش المؤهلة للاستفادة من المبادرة وفقاً لمواصفات فنية تقوم بوضعها المصلحة، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على توفير دعم فني ومالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع في حجم أنشطتها .

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يولى اهتماما بكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن فكرة البروتوكول صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك فى ظل اهتمامها بدعم الورش ومصانع الذهب و تحقيق قيمة مضافة لهذا القطاع.

وقالت إن أصحاب هذه الورش بحاجة إلى كثير من الدعم سواء كان فنى او مالى موضحة ان الجهاز لدية القدرة على توفير الدعم لهم لضمان استقرارهم والتوسع فى نشاطهم، مضيفة أن الجهاز لاحظ إحتياج ورش الذهب إلي قدر من السيولة للاستقرار وتوسيع النشاط ونطاق العمل .

وأشارت إلى البروتوكول يعمل علي توفير خدمات تمويلة ميسرة لاصحاب ورش الذهب عبر وزارة التموين، لافته إلي انة فى حالة التقدم ورشة منفصلة عن الوزارة ستدخل معانا فى مسار القروض النمطية التى نطلبها سواء المستندات او حدود التمويل وهذا يجعله اكثر مخاطرة .

ونوهت إلى أن دور الجهاز الدخول فى قطاعات ذات مخاطر عالية حيث نقوم بمساعدة اصحاب المشروعات ودعهمه من خلال دراسة دقيقة لتقديم الخدمة الذى يحتاجها.