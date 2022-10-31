«التموين» توقع بروتوكولين مع «البنك الأهلي» و«جهاز تنمية المشروعات».. غدا

يوقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبنك الأهلى المصري، فى إطار تقديم خدمات رقمية في ظل التحول الرقمي، كما سيتم الإعلان عن أبرز الخدمات المقدمة إلكترونيًا.

كما يوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، برتوكول أخر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتي) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال اصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ علي هذه الصناعة الحيوية.