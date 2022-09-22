«التموين» توقع بروتوكولا مع ايكاتيرا تي ايجيبت لتطوير منافذ التجزئة التابعة للوزارة

شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع برتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة (ايكاتيرا تي ايجيبت) Ekaterra Tea Egypt.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيسي شركتي الجملة العامة والمصرية، وممثلي شركة ايكاتيرا تي ايجيبت.

وأكد المصيلحي في بيان اليوم أن الهدف من توقيع هذا البرتوكول هو زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية.

وشدد المصيلحي علي أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص وضرورة استفادة الشركات التابعة للوزارة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص والمتخصصة في مجال تجارة التجزئة.

ولا سيما ان هذا البرتوكول تم توقيعه مع أحدى الشركات الرائدة في مجالها في السوق المصري بما لديها من خبرات في مجال البيع وتحديدًا في تطوير اساليب العرض والتخزين والبيع متبعه في ذلك استراتيجيات تتوافق مع السياسات العامة في هذا الشأن.

كما أشار المصيلحي إلى ان تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه بموجب توقيع هذا البرتوكول سيتم تحديد مجموعة من المجمعات الاستهلاكية، وبعض فروع مشروع جمعيتي، وكذلك بعض فروع التجزئة التابعة لشركتي الجملة.

وقال حسنين، إن الفروع التي سيشملها التطوير بالتعاون مع شركة ايكتيرا تي ايجيبت وفق نموذج مُعد خصيصًا لتطوير فروع التجزئة ولا سيما مهارات البيع والعرض وأساليب التخزين الحديثة، وكذلك تدريب بعض العاملين في فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جميعتي وأمناء المخازن من خلال اتباع استراتيجيات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ووجهت منه الله شركس مدير عام شركة ايكاتيرا تي ايجيبت Ekaterra Tea Egypt الشكر للوزير علي دعمه الكامل لشركات القطاع الخاص العاملة في السوق المصرية ولا سيما المتعاملة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتسهيل كافة الاجراءات التي تشمل عمليات التوريد وتلبيه احتياجات المواطن المصري من السلع التموينية والسلع الحرة.

وأكدت حرص شركة (ايكاتيرا تي ايجيبت) Ekaterra Tea Egypt علي التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تعتبر واحدة من أهم الوزارات الخدمية والإستراتيجية في مصر بما لديها من أكبر شبكة توزيع من المنافذ في كافة محافظات الجمهورية وتصل بهذه الشبكة الممتدة الى كل مواطن مصري.

وأشارت مدير عام الشركة أن نموذج التطوير والتدريب الذى تم إعدادها خصيصًا لصالح منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية تم إعداه وفق احدث الأساليب والمواصفات العالمية في مجال علم تجارة التجزئة والجملة وسيشمل علي سبيل المثال وليس الحصر الآتي:

عمل تصميمات المنافذ البيعية وتوضيح طرق تنسيق المعروضات.

رسم خريطة سير داخل المنافذ تتفق مع أساليب العرض الحديثة.

توضيح طرق التخزين السليم داخل المخازن، وعمل تصميم قياسي لطرق التخزين.

تطوير الاداء التجاري ومهارات العرض للعاملين بالمنافذ

توضيح كيفية التعامل واهمية التعامل مع بعض المنتجات السلعية.

تنمية مهارات العناصر البشرية المستفيدة من هذا التطوير والتدريب في مجال فنون البيع وخدمة العملاء والتفاوض وتنسيق المعروضات.