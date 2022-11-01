«التموين» توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لإقامة مكتب سجل تجاري في فرع «أجا»

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تطوير الشبكة الداخلية للسجل التجاري التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وكان أول ربط وتنسيق مع شركة أي سكور.

واضاف المصيلحي خلال توقيع بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، أنه سيتم إقامة مكاتب للسجل التجاري داخل فروع البنك الاهلي المصري.

من جهته قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري : نسعي أن نكون البنك الأساسي لوزارة التموين وبدون شك السجل التجاري، وسيتم إقامة أول فرع للسجل التجاري بفرع البنك الاهلي المصري في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية بالدلتا.

جاء ذلك بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي و ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلى المصري.

وذلك فى إطار تقديم خدمات رقمية في ظل التحول الرقمي، كما سيتم الإعلان عن أبرز الخدمات المقدمة إلكترونيًا.