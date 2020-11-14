اقتصاد وأسواق

التموين توقع بروتوكولاً مع جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية

المنطقة في مدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع
محمد مجدي 12:49 م, السبت, 14 نوفمبر 20 12:49 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن تتضمن المنطقة أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وقع بروتوكول‪ ‬التعاون كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ.

 وأكد  “المصيلحى” على اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة جنوب سيناء، خاصة فى مدينة الطور، بما سيساهم فى توفير المنتجات الغذائية وغير الغذائية لأبناء المحافظة، كما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشار الى أنه تم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وانه جارى تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافطات المختلفة.
 
وأشاد الوزير بالتطورات التي شهدتها محافظة جنوب سيناء على مدار الفترة الماضية من تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في القطاعات المختلفة، حتى أصبحت شرم الشيخ مدينة متكاملة تحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين من جميع أنحاء العالم.
 
وأوضح “المصيلحى” أن إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يقلل الفاقد في السلع ويتم بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.

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من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن  انشاء منطقة لوجستية وتجارية بمدينة الطور يعد نقلة نوعية في  منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيسام بشكل كبير في توفير كافة المنتجات للمواطنين.
 
وأكد “فودة” أن المنطقة اللوجستية تأتي تأكيدا علي توجه المحافظة لتخفيض الاسعار والحرص علي توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام وتوفيرا لأعباء نقل المواد الغذائية إلى المحافظة التي كانت سببا لرفع الأسعار، كما تعد هذه الخطوة البداية بمدينة الطور والمحافظة حريصة كل الحرص على التوسع في الفروع للمناطق التعبئة والتخزين بالمرحلة القادمة بمدينة شرم الشيخ لتوفير احتياجات الأهالي والمنشآت السياحية والتجارية.

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وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق تجارية متطورة ومناطق لوجيستية.

وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، ما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي ‪ ،وأن المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها بمدينة الطور ستتضمن مراكز للتعبئة ‬ والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

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وأوضح “عشماوي” أن الجهاز نجح على مدار العاميين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل الي 50 مليار جنيه، وأن جنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور.

مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات ،وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الانفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية‪ .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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