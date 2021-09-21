اقتصاد وأسواق

التموين : توفير أراضٍ لإقامة مخازن أمازون العالمية قبل نهاية العام الجاري

مصدر: جارى التفاوض على المساحات والتكلفة المالية
محمد مجدي 7:20 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 7:20 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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بدأت وزارة التموين مفاوضات رسمية مع شركة أمازون العالمية بهدف توفير مناطق تخزينية كبيرة فى 10 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى وذلك فى المرحلة الأولي.

يذكر أن شركة أمازون العالمية استحوذت نهاية شهر أغسطس الماضى على المنصة الإلكترونية سوق كوم العاملة فى السوق المصرية منذ عام 2010 ، وقامت بإنشاء مقر اقليمى يعد الأكبر من نوعه فى أفريقيا بمدينة العاشر من رمضان.

و قالت مصادر بالوزارة لـ«المال» إن من المتوقع بدء توفير الأراضى اللازمة لشركة أمازون والاتفاق بشكل نهائى معها قبل نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أنه جار التفاوض حول تحديد مساحة كل منطقة تخزينية وتكلفتها المالية والمستهدف إقامتها فى نحو 10 محافظات.

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ولفتت المصادر إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بعدة جولات مباحثات مع أمازون وذلك قبل عملية الاستحواذ على سوق كوم للتعرف على مواصفات المخازن الكبرى الخاصة بها، مشيرة إلى أن الشركة العالمية لديها مخازن للتعبئة وأخرى للتوزيع.

وأوضحت المصادر أن دخول شركة أمازون العالمية فى السوق المصرية سيعمل على زيادة حجم التجارة الإلكترونية بشكل كبير خاصة مع إرتفاع الطلب على التسوق الإلكترونى فى الفترة الحالية.

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يذكر أن حجم التجارة الإلكترونية ارتفع من 3.6 إلى 4.9 مليار دولار، بما يعادل 80 مليار جنيه خلال أزمة فيروس كورونا.

كان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال فى تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأخير على إقامة 4 مستودعات استراتيجية كل منها على مساحة 10 أفدنة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف عشماوى أن المستودعات هى شراكة بين القطاع الحكومى والخاص، لافتا إلى أنه يجرى حاليا مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع مع وزيرى المالية والتخطيط حول سبل التمويل وما إذا كان سيتم بنظام الشراكة وحق الانتفاع مع القطاع الخاص، أم ستقوم الحكومة بتمويل المشروع. المال – خاص

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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