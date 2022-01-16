«التموين» توضح مصير المشغولات الذهبية المدموغة بالطريقة التقليدية

وأضافت التموين أن هذا ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضا

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بيانَا منذ قليل ، بشأن دمغ المشغولات الذهبية، وسعي الوزارة للدمغ بطريقة حديثة، وذلك خلال المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها للعمل بدلًا عن الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم.

وقالت التموين إن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى.

وأضافت التموين أن هذا ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضا.

وأشارت التموين إلى أنه حيث كان ومازال جاري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة، مع الاعتبار أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

كما أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين علي مر السنين.

إنما التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وأيضا في استخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطورا نوعيا مطلوبا للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.