«التموين» توضح حقيقة إلغاء نقاط الخبز

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، معلومات عن حقيقة إلغاء نقاط الخبز المدعم، والذي بدورها نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية، جملا وتفصيلاً وذلك وفقًا لما أكده الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن نظام نقاط الخبز لا يزال معمولا به حتى الآن، حيث إنه يتم تحويل 10 قروش لصاحب البطاقة عن كل رغيف خبز لا يتم استخدامه.

فيما تم تداول عدد من الشائعات بشأن حقيقة إلغاء نقاط الخبز على البطاقات التموينية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في إثارة الكثير من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية.

يذكر أن عدد المستفيدين من الخبز المدعم يبلغ 72 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية، ويحق للمواطن المقيد على البطاقة التموينية الحصول على 150 رغيف خبز كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف.

وعند قيام المواطن بتوفير الخبز من حصته الشهرية، يتم احتساب عدد الأرغفة التى قام بتوفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.