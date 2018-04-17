التموين: توريد 31 ألفا و585 طن قمح من المزارعين

محمد مجدياستعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن انتظام عمليات تدوريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية. وأصدرت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا عن استلام 31 ألفا، و585 طن قمح، تم توريدها حتى مساء أمس لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراع

محمد مجدي

استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن انتظام عمليات تدوريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا عن استلام 31 ألفا، و585 طن قمح، تم توريدها حتى مساء أمس لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى ومطاحن قطاع الأعمال العام.

ورفضت لجان الفرز 730 طنا لاحتوائها على شوائب وأقماح مخزنة من العام الماضي.

وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة فى استلام المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً يوميا.