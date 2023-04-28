«التموين»: توريد 285 ألف طن قمح محلي على مستوى الجمهورية حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين الي 285 الف طن قمح من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف ابريل الجاري وحتي الآن.

من جهته قال سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن المساحة المنزرعة من القمح في المحافظة بلغت 162 الف فدان، وتم استلام 16 الف و561 طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد والتوريد منتصف ابريل الجاري وحتي اليوم الجمعة.

واضاف حرز الله خلال جولة تفقدية بمجمع صوامع مطحن بوهلر الجديد التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة الفيوم أن معدل التوريد اليومي من محصول القمح يبلغ 3 آلاف طن وخلال أيام سنصل لذروة الموسم بكمية توريد 7 آلاف طن يومياً.

وأشار حرز الله إلي أن إجمالي السعات التخزينية في الفيوم تصل إلي 200 الف طن موزعة على 14 موقع تجميع اقماح تنقسم الي صومعتين تابعتين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى ، 4 هناجر تابعة للبنك الزراعي ، 7 شون مراكز تجميع.

بينما قال المهندس خالد توفيق رئيس قطاع مطاحن الفيوم بشركة مطاحن مصر الوسطى أن الشركة لديها 3 مطاحن في المحافظة بقدر طحن يومي 940 طن دقيق ، هم مطحن السلندرات الجديد قدرة طحن يومي 350 طن، مطحن بوهلر القديم 240 طن يومي، مطحن بوهلر الجديد 350 طن متوسط يومي.

واضاف توفيق أن شركة صوامع مصر الوسطي يتبعها مجمع الصوامع في مطحن بوهلر الجديد والذي تبلغ سعته التخزينية الإجمالية 25 الف طن بعدد 5 خلايا، مشيرا إلي أنه يتم عمل صيانة دورية لمجمع الصوامع والمطاحن.