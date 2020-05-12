اقتصاد وأسواق

التموين : توريد 2.1 مليون طن قمح من المحافظات

قائمة بتوريدات المحافظات
محمد مجدي 6:12 م, الثلاثاء, 12 مايو 20 6:12 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة بحجم توريدات القمح المحلي من المحافظات، وذلك خلال موسم توريد القمح الحالي والذي بدأ في 15 أبريل الماضي وحتى أمس الاثنين.

وأكدت وزارة التموين في بيان لها اليوم أن إجمالي التوريدات بلغت 2 مليون و138 ألفا و128 طن قمح من المزارعين.

كانت الحكومة حددت أسعار شراء القمح المحلى بقيمة 670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب درجة 23.5 قيراط.

كما يتم توريد تلك الكميات إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يذكر أن موسم القمح بدأ يوم 15 أبريل وينتهى فى 15 يوليو المقبل.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح قبل أيام بأنه من المستهدف تسلم نحو 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال الموسم الحالى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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