التموين: توريد 190 ألف طن قمح عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أنه تم توريد نحو 190 ألف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى اليوم الخميس.

وأكد يوسف في تصريحات صحفية أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 7 صوامع أخرى منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن.

وتابع: بالإضافة إلى صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.

وأضاف يوسف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي.. موضحَا أن العام الماضي تم توريد كميات أعلى من المستهدف بمعدل 105 آلاف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها غرب المنيا.

وتابع يوسف: هناك زيادة في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.